مدرب «أبو سليم»: الزمالك مرشح لصدارة مجموعته فى الكونفدرالية.. ونسعى للحاق به

أكد التونسي شكري الخطوي، المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي، أن الزمالك يُعد المرشح الأول لاحتلال صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية 2023-2024.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية، عصر اليوم عن وقوع الزمالك ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم كلا من ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

وتحدث الخطوي – فى تصريحات خاصة لـ”المال” عن صعوبة المجموعة قائلا: من يريد أن يتأهل لا ينظر إلى المنافسين، ونعلم أننا سنواجه الزمالك صاحب التاريخ الحافل بالإنجازات والذي يملك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والتي تصنع الفارق في مثل هذه البطولات.

وأضاف: هناك جوانب تكتيكية نسعى لتنفيذها خلال مشوارنا بهذه المجموعة، ونعلم بصعوبة الأمر، وأن الزمالك هو صاحب الأفضلية في احتلال صدارة المجموعة، ولكننا نسعى لأن نكون الفريق الثاني المتأهل معه من هذه المجموعة.

وتابع: لدينا الكثير من النجاحات الإدارية والفنية التي نمتلكها مؤخرًا في أبو سليم تعطينا الثقة لأن نتأهل ونتجاوز دور المجموعات رفقة الزمالك.

وعن تحضيره للمواجهة الأولى والتي ستجمعه بالزمالك، قال: لم أستعد بعد للمواجهات، ولكننا سننظر إلى المواجهات في قادم الأيام من أجل الاستعداد الجيد لها.