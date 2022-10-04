مدحت : التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يثرى نشاط قطاع التامين

أكد مصطفى مدحت رئيس مجلس إدارة شركة IT Fusion على أهمية التوسع في الاعتماد على علوم البيانات لاستخدامها فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى نشاط التامين.

واضاف مدحت خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت فى تبسيط الخدمات التأمينية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي نفذ تجربة ناجحة فى تطبيق منظومة الدفع الالكتروني بجانب التوجه إلى نشاط البنوك الرقمية.

ولفت إلى أن هذه التقنيات تساعد فى تسهيل الوصول إلى العملاء عبر الخدمات الرقمية.