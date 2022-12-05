مدحت نافع: عددة عوامل يجب توفيرها لتوطين الصناعات التحويلية

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة العربية للسبائك، إن هناك عدة عوامل يجب توافرها لتوطين قطاع الصناعات التحويلية بالسوق المحلية فى أزمة العملة الصعبة حاليا، يأتى في صدارتها توفير الأراضي المرفقة بالأسعار المنافسة أمام الجادين في الاستثمار.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين 2022 في يومه الثاني بجلسة “ التصنيع من اجل التوطين والتصدير”، أن من ضمن الحوافز الاستثمارية أيضا توفير المواد الخام، خاصة أنها عنصر اساسي في العلمية التصنيعية، مروا بتوفير عدد من بدايل التمويل المناسبة بالتزامن مع تواجد ميزة نسبه ممثلة في وجوة فاض من الطاقة بالسوق المحلية.

اشار نافع الي ان الدولة على مدار الفترة الماضية اهتمت بالقطاع الصناعي، ودلالة ذلك تشييد 114 منطقة صناعية في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا الي ان اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة 100 مليار دولار صادرات، هو بمثابة دافع ومحفز ويجب العمل على تحقيقه كبداية.