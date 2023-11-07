مدحت نافع: حرب غزة تؤثر على الاقتصاد المصري لاسيما في السياحة

أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن حرب غزة تؤثر على الاقتصاد المصري لاسيما في السياحة .

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال إن “هناك تأثيرا لحرب غزة على الاقتصاد المصري. وأسعار النفط تؤثر على الموازنة العامة للدولة”.

وأضاف: “طبقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي أن اي زيادة في أسعار البترول عالمياً بنسبة 10% تؤثر مباشرة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.2% والتضخم 0.4% متوسط عالمي وفي مصر تتأثر الموازنة في كل دولار زيادة بيكون فيه زيادة في الموازنة 3 مليار جنيه”.

وتابع: “الدولار بدأ يضعف في العالم كله، ونحن لم نشعر به، لأننا في السوق المحلي ماشين في اتجاه مختلف”.



وناشد الخبير الاقتصادي مدحت نافع، المسؤولين بعدم استخدام عبارة “نحن في حالة حرب” لتأثيرها السلبي في جذب الاستثمار الاجنبي قائلاً : “نحن لسنا في حالة حرب، بل في جوار حرب، وهذا فارق كبير هذا تصريح خطير”.



وحول التأثيرات المباشرة للحرب على الاقتصاد المصري قال نافع: “السياحة سوف تتأثر مع تراجع سياحة إسرائيل أو حجوزات الموسم الشتوي بوجه عام من أوروبا بالإضافة لتأثر قطاع الغاز بسبب توقف حقل تمارا الذي لازال يكتنف موقفه غموض”.