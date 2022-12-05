مدحت نافع: المؤشرات العالمية تؤكد أن عام 2023 سيكون صعبا على جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية

قال الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة العربية للسبائك، إن عام 2023، سيكون الأصعب وذلك وفقا للمؤشرات العالمية، والمحلية، لافتا إلى أنه حتى الآن لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن أن هناك اضطرابا في سلاسل الإمداد، فضلا عن أزمة التغييرات المناخية.

وطالب بضرورة إقرار عدة عوامل رئيسية قوية، لتحفيز القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن جميع الاتفاقيات التجارة الحرة ليس بها البنود الصارمة لحماية المنتج المحلي.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل يجب توافرها لتوطين قطاع الصناعات التحويلية بالسوق المحلية فى أزمة العملة الصعبة حاليا، يأتى في صدارة تلك العوامل توفير الأراضي المرفقة بالأسعار المنافسة أمام الجادين في الاستثمار.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين 2022 في يومه الثاني بجلسة “ التصنيع من اجل التوطين والتصدير”، أن من ضمن الحوافز الاستثمارية أيضا توفير المواد الخام، خاصة أنها عنصر اساسي في العلمية التصنيعية، مروا بتوفير عدد من بدايل التمويل المناسبة بالتزامن مع تواجد ميزة نسبة ممثلة في وجود فائض من الطاقة بالسوق المحلية.

وأشار نافع إلى أن الدولة على مدار الفترة الماضية اهتمت بالقطاع الصناعي، ودلالة ذلك تشييد 114 منطقة صناعية في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا الي ان اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة 100 مليار دولار صادرات، هو بمثابة دافع ومحفز ويجب العمل على تحقيقه كبداية.