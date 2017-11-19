مدحت عطية: الوزراء يوافق على مشروع المنطقة اللوجيستية بالإسكندرية

❏ إسناد تخطيط أرض الأخشاب للمركز الهندسى ❏ مذكرة تفاهم مع الجانب الهولندى لاختيار الأرصفة التى سيتم تعميقها ❏ مصرون على استكمال المحطة متعددة الأغراض حتى فى غياب «شيناهاربر» ❏ التحول لـ «الموانئ الخضراء» أحد خطط العمل ❏ دخول لنشين قاطرة بقوة شد 60 و40 طنا للتشغيل خلال أيام ا

❏ إسناد تخطيط أرض الأخشاب للمركز الهندسى

❏ مذكرة تفاهم مع الجانب الهولندى لاختيار الأرصفة التى سيتم تعميقها

❏ مصرون على استكمال المحطة متعددة الأغراض حتى فى غياب «شيناهاربر»

❏ التحول لـ «الموانئ الخضراء» أحد خطط العمل

❏ دخول لنشين قاطرة بقوة شد 60 و40 طنا للتشغيل خلال أيام



السيد فؤاد- معتز محمود

قال اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه حصل على موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع المنطقة اللوجيستية على ترعة النوبارية بمساحة 400 فدان.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاق خلال أيام مع بنك الاستثمار الأوروبى، لتمويل دراسات المشروع والتخطيط لأفضل أنشطة يمكن تنفيذها بالمنطقة الجديدة، وتصل قيمة المنحة 500 ألف دولار، وتوقع أن تستغرق الدراسات 8 شهور ليتم التفيذ بعدها فى البنية التحتية الخاصة بالمشروع .

وأوضح أن الهيئة حصلت على موافقة جميع الجهات المعنية على تعميق أرصفة ميناء الإسكندرية، والتى تتخطى الـ70 رصيفا ليتسنى للسفن الحديثة دخول الميناء ، خاصة أن أقصى غاطس حتى الآن لا يتعدى 12 مترا، بينما تحتاج الأجيال الجديدة من السفن إلى قرابة 18 مترا.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الهولندى لعمل دراسة قبل الشروع فى التنفيذ لاختيار أهم الأرصفة التى سيتم البدء فى تعميقها.

ونوه بأن هذا المشروع سيستغرق وقتا طويلا، وبالتالى يتم حاليا تنفيذ مشروع من خلال هيئة الميناء برفع الغاطس لبعض الأرصفة والوصول إلى العمق التصميمى لها، بهدف تقليل انتظار السفن خارج الميناء وزيادة الدخل السنوى.

ولفت إلى أنه تم إسناد دراسة تقسيم أرض الأخشاب التى تم ضمها للميناء مؤخرا، إلى المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية، والتى تزيد عن 44 فدانا .

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ سور حول المنطقة الجديدة، تمهيدا لطرح الأرض على الشركات العاملة بالميناء خلال الفترة القليلة المقبلة، والتى تخطت عدد الطلبات على الأرض قرابة الـ100 شركة حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مناقصة بين شركات المقاولات لتنفيذ أعمال البنية التحتية.

وأكد أن زيادة إيرادات الميناء كان أحد أسبابها القرارات الوزارية «القرار 800 لسنة 2016، والذى رفع رسوم مقابل الانتفاع «بجانب عدد من الأسباب الأخرى كعمل إستراتيجية واضحة لتقليل المصروفات بكل السبل، بالإضافة إلى تنفيذ عقود الصيانة داخل الميناء واستخدام صول الميناء فى تلك الأعمال من ورش وأحواض الصيانة مما أدى إلى توفير ملايين الجنيهات.

وتابع : أن الميناء يمتلك العديد من الورش التى لم يكن يتم استخدامها، وتم توقيع تعاقد لتطويرها بتكلفة 10 ملايين جنيه، وجار استكمال تطوير باقى ورش الميناء.

وقال إن إيراد الهيئة بلغ 2.3 مليار جنيه، متوقعا أن يتجاوز حاجز الـ 3 مليارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن معدل التفريغ على المخطاف الخارجى للميناء زاد بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا تأسيس شركة لوجيستية تابعة لهيئة الميناء للقيام بنشاط التفريغ على المخطاف وكخدمة جديدة للسفن.

وشدد على أن التوسع فى هذا النشاط يؤدى أيضا إلى تقليل انتظار السفن، وهو أحد الحلول للتغلب على مشكلة انخفاض الغاطس الخاص بأرصفة ميناء الإسكندرية.

وألمح أن الهيئة فى انتظار تصديق وزارة النقل، على تدشين الشركة الجديدة، والتى ستقوم أيضا بالعديد من الخدمات التى كانت تعتمد الميناء على شركات خارجية، مثل الصيانة والنظافة وبعض أنشطة القطر والتوريدات البحرية والاستشارات البحرية، لافتا إلى أنها ستكون مملوكة للهيئة بالكامل ومن المتوقع تدشينها خلال أسابيع، معولا على تلك الشركة فى زيادة إيرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن هناك طفرة فى معدلات الشحن والتفريغ، وذلك من خلال الشركات المتخصصة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف أن تصل معظم الشركات للمعدلات العالمية.

ولفت إلى أنه زار بعض الموانئ الهولندية وبها شركات تقوم بتداول ما يزيد عن 150 ألف طن يوميا، لافتا إلى أن هناك مشروع يتم دراسته حاليا لزيادة معدلات الشحن بالميناء، بالتعاون مع الشركات الموجودة، وقد يتم دخول الشركة اللوجيستية التى يجرى تأسيسها فى نشاط الشحن والتفريغ، حتى يكون هناك منافسة بين الشركات داخل الميناء. وأوضح أنه كلما زادت معدلات الشحن والتفريغ زادت حركة السفن وبالتالى تكون هناك زيادة فى الإيرادات، خاصة أن رسوم السفن يتم دفعها بالدلار، علاوة على أنها جميعها تدخل مباشرة إلى خزينة الدولة.

وأشار إلى أن زيادة الموانئ الهولندية كان فى غضون تمثيل مصر فى مؤتمر «الموانئ الخضراء «بهولندا، وللأسف لم يكن يتم تمثيل الموانئ المصرية فى هذا المؤتمر قبل ذلك. ولفت إلى أن ميناء الإسكندرية تستهدف التحول إلى هذا النموذج من الموانئ لتكون ضمن الموانئ الخضراء «green ports « وذلك عبر انتهاج بعض الآليات فى الزيوت المستخدمة بالمعدات.

وقال إن أهم العقود التى وقعتها الهيئة مؤخرا كانت مشروع الصب السائل، مع شركة المهندس، والتى ستقوم بتنفيذ محطة للصب السائل باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركة تقدمت بعروض لتنفيذ مشروعات أخرى بالميناء جار دراستها.

وأشار إلى أن مشروع الصب السائل مع شركة «ميدتاب» لم يتم توقيعه حتى الآن، ولم تخطرنا الشركة بعد بالدراسات الخاصة به.

وكشف عن أن الهيئة تبحث عن بدائل لننفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض، الذى كان من المقرر أن تقوم بتنفيذه الشركة الصينية «شيناهاربر» والتى بالغت كثيرا فى قيمة التعاقد.

وتابع : «سيتم تنفيذ المشروع لاحتياج الميناء له لزيادة طاقتها الاستعابية، ولدينا الكثير من البدائل سيتم اختيار أفضلها، بما يصب فى صالح الهيئة».

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية، تستهدف إنشاء محطة متعددة الأغراض برصيف 55 وجيرانه، من خلال شركة «شيناهاربر»، على مساحة 500 ألف متر مربع وأطوال 1800 متر وأعماق 17 مترًا، على أن يتم تخصيص حوالى 1000 متر فى نشاط الحاويات.

وكشف «عطية «عن أن الهيئة قامت بتحصيل مقابل التخزين وفقا للقرار 800 لسنة 2016 والذى تأخر إلى حد ما، وتم التحصيل بزيادة عن 50 مليون جنيه عن العام الماضى.

وتابع أنه من المقرر أن يستقبل الميناء لنشين قاطرة بقوة شد 40 و60 طنا من شركتى التمساح «التابعة لهيئة قناة السويس»، وترسانة الإسكندرية، وذلك من أصل 8 قاطرات سيتم دخولها للميناء العام المقبل. ولفت إلى أنه تم توقيع تعاقد مع جهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة، لتوريد فنادر جديدة للميناء بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه للقضاء على المشكلات التى تواجه السفن فى تراكيها على الأرصفة، خاصة فى ميناء الدخيلة.