مدحت صالح يفتتح أولى حفلات المهرجان الصيفي بالإسكندرية الليلة

يقام مساء اليوم أولى حفلات المهرجان الصيفي بمدينة الإسكندرية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة برئاسة إيناس عبد الدايم ، ويحيي الحفل المطرب مدحت صالح ، ويقدم للجمهور أجمل أغنياته التي أشتهر بها في مشواره الفني بالإضافة لأغنيات لعمالقة الطرب كعادته في حفلاته الغنائية دائما .

وتستمر فعاليات المهرجان الصيفي في الفترة من 5 حتى 10 أغسطس الجاري، ويحيي كوكبة من نجوم الغناء حفلات المهرجان الصيفي بالإسكندرية في تلك الفترة .

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اعتمدت برنامج فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندية والذي يعود بعد توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر وبإشراف دكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه .

ويضم برنامج المهرجان الصيفي عروضا تضم أشكالا إبداعية متعددة تقام على مدار 6 أيام متصلة، حيث يشارك فيها المطرب محمد محسن وفرقته الموسيقية ومطربة الاندرجراوند دينا الوديدي وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفريق مسار إجباري أيضا وطارق العربي طرقان وأبناؤه .