مدحت صالح يطرح أغنيته الجديدة «حمايا العزيز»

أعلن المطرب مدحت صالح عن طرح أغنية جديدة له بعنوان “حمايا العزيز” عبر حسابه الرسمي “انستجرام”، فقام بنشر بوستر الأغنية معلقا “حمايا العزيز هتسمعوها النهاردة على قناتي الرسمية على اليوتيوب وكل منصات الموسيقى، جاهزين؟ بحبكوا”.

من ناحية أخرى يبدأ مدحت صالح الأيام القادمة التحضير لحفله الثاني بمشروع “الأساتذة” الذي قدم الحفل الأول منه بدار الأوبرا المصرية أواخر يوليو الماضي، وسيقام الحفل الثاني بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية 29 سبتمبر الجاري.

وقام مدحت صالح بنشر صورة له من التحضيرات الخاصة بالحفل الثاني للأساتذة ومعه رئيس دار الأوبرا المصرية دكتور خالد داغر معلقا “بدأ الترتيب والتحضير لحفل (الأساتذة 2) وانتظروا الجديد 29 سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. بحبكوا”.

حيث حقق صالح نجاحا جماهيريا كبيرا بحفله الغنائي الذي أحياه بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان “العالم علمين” الذي أقيمت النسخة الأولى منه الفترة الماضية على مدى شهر ونصف تقريبا وشاركته الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم.