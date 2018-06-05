مدحت صالح يشعل السهرات الرمضانية على المسرح المكشوف

أحمد حمدي:أشعل النجم "مدحت صالح" واحدة من أقوى السهرات الطربية الرمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو الشهير "عمرو سليم" وفرقتة الموسيقية، وذلك ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور "مجدى صابر". وقدم أمتع "صالح" الجمهور بم

أحمد حمدي:

أشعل النجم “مدحت صالح” واحدة من أقوى السهرات الطربية الرمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو الشهير “عمرو سليم” وفرقتة الموسيقية، وذلك ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور “مجدى صابر”.

وقدم أمتع “صالح” الجمهور بمجموعة متنوعة من أروع أغانيه التى تفاعل معها جميع الحضور بشدة، ومنها “كوكب تانى، حبيبى يا عاشق، البلياتشو، بحلم على قدى، محبتك جنون، زى ما هى حبها، ٣ سلامات، ولاتسوى دموع، ماشى فى ضلها” وغيرها من الأغانى التى أشتهر بها.

جدير بالذكر أن “مدحت صالح” طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “أنا أبن أبويا” ضمن أحداث مسلسل “رحيم” الذي يخوض السباق الدرامى بشهر رمضان حالياً، وهو من بطولة “ياسر جلال”، وقد نالت الأغنية إستحسان الجمهور المصرى والعربى.