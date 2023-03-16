مدحت صالح يحي سهرة رمضانية بدار الأوبر 12 أبريل

تشهد دار الأوبرا المصرية في شهر رمضان الكريم ، اقامة للعديد من السهرات الرمضانية بالمسرح الكبير ، حيث يحي المطرب مدحت صالح سهرة رمضانية بقيادة المايسترو عمرو سليم 12 ابريل المقبل .

ويقدم مدحت صالح في الحفل أشهر أغنياته التي قدمها في مسيرته الغنائية الطويلة منها ، كوكب تاني ، المليونيرات ، جاي على نفسك ” بالاضافة لأغنيات الزمن الجميل لنجاة وفايزة أحمد والعندليب عبد الحليم حافظ وغيرهم الذين يحرص على تقديم أغنياتهم في حفلاته الموسيقية دائما لجمهور الأوبرا المصرية تحديدا .

من ناحية أخرى يغني مدحت صالح تتر مسلسل “حضرة العمدة” بطولة النجمة روبي، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل حصريا على شاشة قناة “الحياة”، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.