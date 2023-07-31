مدحت صالح يحيي حفلا كبيرا في العلمين الخميس بمشاركة ريهام عبد الحكيم

يقدم المطرب الكبير مدحت صالح حفل غنائي بمدينة العلمين الجديدة ، الخميس القادم ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام حاليا وتشاركه الغناء في الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم

مدحت صالح يحيي حفلا كبيرا في العلمين الخميس بمشاركة ريهام عبد الحكيم
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:09 م, الأثنين, 31 يوليو 23

يقدم المطرب الكبير مدحت صالح حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة ، الخميس القادم ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام حاليا وتشاركه الغناء في الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم ، وذلك بعد تقديمهما لسلسة من الحفلات الغنائية الناجحة معا خلال السنين الأخيرة .


ومن مفاجآت الحفل تقديم الاثنان لأغنيات عديدة من التراث الموسيقي القديم سواء المصري أو العربي ، مثل أغنيات لآم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم.


كما يقدم مدحت صالح أغنيات من ألبومه الغنائي القادم المقرر طرحه للجمهور بموسم صيف 2023 ، وذلك بعد نجاح حفل ” الأساتذة” الذي قدمه بالتعاون مع المتحدة ودار الأوبرا المصرية مؤخرا وشهد حضورا واهتماما كبيرا من الجمهور .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:09 م, الأثنين, 31 يوليو 23