مدحت صالح يحيي حفلا كبيرا في العلمين الخميس بمشاركة ريهام عبد الحكيم

يقدم المطرب الكبير مدحت صالح حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة ، الخميس القادم ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام حاليا وتشاركه الغناء في الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم ، وذلك بعد تقديمهما لسلسة من الحفلات الغنائية الناجحة معا خلال السنين الأخيرة .



ومن مفاجآت الحفل تقديم الاثنان لأغنيات عديدة من التراث الموسيقي القديم سواء المصري أو العربي ، مثل أغنيات لآم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم.



كما يقدم مدحت صالح أغنيات من ألبومه الغنائي القادم المقرر طرحه للجمهور بموسم صيف 2023 ، وذلك بعد نجاح حفل ” الأساتذة” الذي قدمه بالتعاون مع المتحدة ودار الأوبرا المصرية مؤخرا وشهد حضورا واهتماما كبيرا من الجمهور .