مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بالأوبرا اليوم

يحي المطرب مدحت صالح مساء اليوم الثلاثاء حفلا غنائيا كبيرا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برفقة فرقته الموسيقية ومشاركة المايسترو عمرو سليم ، في تمام الثامنة مساء .

ويقدم مدحت صالح في الحفل أغنياته الشهيرة التي قدمها في مشواره الغنائي لسنوات طويلة أبرزها ” كوكب تاني ” و” وعدي” و” أه ياسيدي ” وأغنيات عمالقة الطرب الأصيل أيضا لعبد الحليم ووردة ونجاة وغيرهم .

يذكر أن مدحت صالح قدطرح أغنية جديدة مؤخرا بعنوان ” نوري وعيني ” كلمات زوجته الشاعرة نورا وألحان تامر علي وتوزيع موسيقي يحى يوسف.

من ناحية أخرى حل مدحت صالح ضيفا في برنامج النجمة ” أنغام” مؤخرا ، وتحدث فيها عن كواليس كثيرة في حياته الفنية والخاصة وقدم معها أغنيات متنوعة .