مدحت صالح يحيى حفل «الأساتذة 2».. 29 سبتمبر بدار الأوبرا المصرية

يحيى المطرب مدحت صالح الأيام القادمة حفل “الأساتذة 2” بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ، تحديدا الجمعة 29 سبتمبر الجاري ، وسيقدم مدحت صالح في الحفل الغنائي الكبير العديد من المفاجآت للجمهور ، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حيث يأتي هذا الحفل الثاني لمدحت صالح بمشروع” الأساتذة ” الذي قدمه 31 يوليو الماضي ، بأغنيات لكبار عمالقة الطرب والغناء منهم محمد فوزي وعبد الحليم حافظ وغيرهما وحقق الحفل نجاحا كبيرا.

وقدم للعندليب عبد الحليم حافظ أغنيات “قولوا له الحقيقة” و”ياهلي ياهلي” و”فوق الشوق” و”صافيني مرة”، و”أسمر يا أسمراني”، كما غنى “حمّال الأسية” للراحلة فايزة أحمد، و”مقادير” لسراج عمر، و”شفت بعيني” لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية “مصر التى فى خاطرى”.