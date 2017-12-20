مدحت صالح ومحمود قابيل ضيوف توك شو الليلة

رحاب صبحى مدحت صالح فى "بوضوح" على الحياة يستضيف الإعلامى عمرو الليثي، في برنامجه "بوضوح" على شاشة الحياة، المطرب مدحت صالح، في الحادية عشرة مساء. ويقدم صالح، في سهرة غنائية خاصة، باقة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي نالت استحسان المشاهدين والمستمعين. محمود قابيل فى "كلام تانى" على

رحاب صبحى

مدحت صالح فى “بوضوح” على الحياة

يستضيف الإعلامى عمرو الليثي، في برنامجه “بوضوح” على شاشة الحياة، المطرب مدحت صالح، في الحادية عشرة مساء. ويقدم صالح، في سهرة غنائية خاصة، باقة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي نالت استحسان المشاهدين والمستمعين.





محمود قابيل فى “كلام تانى” على دريم

يستضيف برنامج “كلام تاني”، الفنان محمود قابيل، في حلقة خاصة تقدمها الإعلامية رشا نبيل، على شاشة “دريم”، في العاشرة مساء، ويتحدث قابيل بعد غياب طويل استمر نحو 5 سنوات، يكشف فيها أسرار غيابه، وماذا كان يفعل في أمريكا طوال السنوات الأربع الماضية، وكواليس وأسرار يكشف عنها لأول مرة.

هدى عمار ومدحت صالح فى صالون أنوشكا على “dmc”

يستضيف برنامج “صالون” أنوشكا” الذي تقدمه الفنانة أنوشكا، على شاشة dmc في التاسعة مساءً، الفنان مدحت صالح والفنانة هدى عمار، وتعتمد أنوشكا، مقدمة البرنامج، على استضافة عدد من الفنانين والممثلين، لمناقشتهم في الفن وذكرياتهم، وأبرز المواقف المؤثرة التى شكلت حياتهم.





وزير التعليم العالى وحسن راتب ومحمد صبحى على “المحور”

تعرض قناة المحور، فى العاشرة مساءً، الاحتفالية الخاصة التى أقيمت، مساء أمس، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة سيناء لعام 2017، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والإعلامى محمد فودة، وعدد كبير من الشخصيات العامة أبرزها العميد محمد سمير المتحدث العسكرى السابق، والفنان محمد صبحى، وعمرو سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، والخبير السياحى عادل حسنى، وأيضًا مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعة والطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، وقدمت الحفل الإعلامية دينا يحيى.