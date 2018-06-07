مدحت صالح والعسيلي يختتمان حفلات رمضان في مول مصر

ياسمين فواز يختتم الفنان محمود العسيلي يوم الخميس 7 يونيو والنجم الكبير مدحت صالح غدا الجمعة فعاليات السهرات الرمضانية التى ينظمها مول مصر والتي تم تقديمها في شهر رمضان.يعتبر محمود العسيلي من أنجح نجوم الغناء حاليا نظرا الي الكاريزما التي يمتلكها وأغانيه الفريدة والتي ترجع الى اختلاف معاني



ياسمين فواز

يختتم الفنان محمود العسيلي يوم الخميس 7 يونيو والنجم الكبير مدحت صالح غدا الجمعة فعاليات السهرات الرمضانية التى ينظمها مول مصر والتي تم تقديمها في شهر رمضان.

يعتبر محمود العسيلي من أنجح نجوم الغناء حاليا نظرا الي الكاريزما التي يمتلكها وأغانيه الفريدة والتي ترجع الى اختلاف معاني كلماتها والحانها، ولذلك يحرص الجميع علي سماعها عند رغبتهم بالاستمتاع بموسيقي خفيفة وعصرية. كل ذلك ساهم في نجاح العسيلي في تكوين جمهور عريض له من بداية مسيرته الفنية والتي احتوت علي أغاني عديد من أبرزها أغنية “تررم” و صولا ل”أنا مش مضمون” “فرحة” و “يا ناس”.

ويختتم مول مصر حفلاته الرمضانية بألمع نجوم الغناء في الوطن العربي الفنان مدحت صالح، والذي يمتد مشواره الفني لأكثر من 30 عاماً أصدر خلالها العديد من الألبومات الغنائية من أبرزها: “كوكب تاني” “روق يا جميل”. بالاضافة الي كلاسيكيات مثل “مليونيرات” و “أنا مش بعيد”. دخل مدحت صالح أيضا مجال التمثيل بالتليفزيون والسينما والمسرح حيث شارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية.