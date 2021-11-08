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مدحت شلبي عن استدعائه للتحقيق : الزغلول في المعجم هو «السريع خفيف الروح» (فيديو)

أكد أنه لم يقصد أي تشبيه آخر بطريقة أو بأخرى كما وصفه البعض
محمد مجدي 11:51 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 11:51 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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قال مدحت شلبي الإعلامي و المعلق الرياضي إن كلمة الزغلول معناها في المعجم اللغوي تعني السريع خفيف الروح ، مؤكدا أنه لم يقصد أي تشبيه آخر بطريقة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر.

وأوضح أن تلفزيون لبنان طلبه في عام 1998 للتعليق على كأس العالم لكرة القدم 98 ، كذلك أمم أوروبا في 2002 و 2004 ، و من هنا قام بإدخال جمل الأغاني في قاموس التعليق .

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و أضاف شلبي أنه كان يقوم بشراء كتب الأغاني و اقتباس جمل منها في التعليق الرياضي والذي لاقي قبولا كبيرا بين الجمهور اللبناني وقام بنقل هذا الأسلوب إلي مصر .

و تابع شلبي أن بعض المعلقين الرياضيين العرب قاموا بذلك أيضا وحذو حذوه، مشيرا إلى أن المصريين أصحاب تلك المدرسة منذ عام 1998 .

و رأي شلبي أن كلمة الزغلول معناها في المعجم اللغوي تعني السريع خفيف الروح ، مؤكدا أنه لم يقصد أي تشبيه آخر بطريقة أو بأخرى كما وصفه البعض .

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وكان مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، أعلن الإثنين، استدعاء المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات اثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الاسبوع الثالث للدوري الممتاز.

وقال المجلس في بيان صادر الاثنين، أنه وبعد تفريغ التعليق على المباراه من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومن ماهو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد.

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واستطاع الأهلي حسم القمة 123 لصالحه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ختام الجولة الثالثة، قبل التوقف الدولي.

وقررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 50 ألف جنيه بسبب النزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب خلال الاحتفال بالأهداف.

وكذلك تم توقيع نفس الغرامة والتي تقدر بـ50 ألف جنيه على الزمالك بسبب النزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب خلال الاحتفال بالأهداف.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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