مدحت العدل يكشف عن موعد طرح الجزء الثاني لفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

كشف الكاتب مدحت العدل الساعات الأخيرة عن موعد طرح الجزء الثاني لفيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” للجمهور، وذلك في العام القادم 2023.

وأضاف العدل في تصريحات تليفزيونية، أنه بدأ بالفعل في كتابة أحداث الجزء الثاني له، بعد طرح الجزء الأول منه منذ 25 عاما وتحقيقه نجاحا جماهيريا كبيرا في فترة التسعينيات.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب ريفي يأتي إلى القاهرة ويدرس بالجامعة الأمريكية، وخلال فترة دراسته يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية والطريفة، التي تبرز بعض الاختلافات في العادات والتقاليد بين الريف والمدينة.

وأكد مدحت العدل أيضا أن النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول، على استعداد تام لتقديم الجزء الثاني للعمل مثل محمد هنيدي وأحمد السقا وهاني رمزي وغادل عادل ومنى زكي وغيرهم.