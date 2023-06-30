مدحت العدل لـ«الشاهد»: الإخوان يقلقون من الفنانين وغنوة واحدة ممكن تقلب الدنيا (فيديو)

أعرب الدكتور مدحت العدل عن أنه من المستحيل أن يُحرَم مواطن مصري من الفن، لافتًا إلى أن المرأة المصرية كانت فنانة وتبدع منذ آلاف السنين، مشيرًا، في لقائه، خلال الساعات الأخيرة، ببرنامج “الشاهد” مع الكاتب الصحفي محمد الباز، عبر شاشة إكسترا نيوز، أن من المستحيل أن يحرم المصري الفن، حيث إن “المصريين فنانون في جيناتهم”.

وتذكّر مدحت العدل اجتماع جبهة الإبداع، التي كانت تضم 3000 فنان من مختلف المجالات بمقر نقابة الصحفيين، وإلقاء الشاعر جمال بخيت قصيدة عظيمة هاجم فيها جماعة الإخوان الإرهابية وقت حكمهم لمصر.

وتابع قائلًا إن هناك بعض الفنانين الذين رفضوا التوقيع على استمارات “تمرد”، خوفًا من جماعة الإخوان الإرهابية، منوهًا بأن الإخوان يقلقون من الفن والفنانين، نظرًا لأنهم يلعبون على وجدان المواطنين، وكذلك الفن يلعب على وجدانهم، ومن ثم فإن أكثر ما يقلق جماعة الإخوان هو الفن والفنانين، مضيفًا: “ممكن غنوة تقلب الدنيا وهو ممكن يتقبل أي حد لكن الفنان لا”.