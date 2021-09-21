مدتها 5 سنوات .. البنك التجاري الدولي يوقع اتفاقية جديدة مع «فيزا» لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة

تجذب هذه الشراكة المزيد من رواد الأعمال إلى السوق من خلال منح العديد من المزايا الحصرية لعملاء البنك

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بالتعاون مع شركة VISA الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن صفقة تجارية جديدة مدتها 5 سنوات، لتنفيذ الهدف الاستراتيجي لكل من CIB و VISA، ولدعم استراتيجية البلاد لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتجذب هذه الشراكة المزيد من رواد الأعمال إلى السوق من خلال منح العديد من المزايا الحصرية لعملاء البنك التجاري الدولي من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، والتي ستمكّنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، والتكيُّف مع الطبيعة المتغيّرة للسوق.

وبناءًا على الدعم الذي تقدمه VISA لرفع مستوى الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم من خلال حلول الأعمال المختلفة، سيسهم ذلك أيضًا في مزيد من الازدهار للشركات باستخدام منصات وحلول جديدة مثل: عملية الدفع المبسّطة وكذلك عملية قبول المدفوعات.

قالت “ملاك البابا” المدير العام لشركة “فيزا” في مصر:”إن شراكتنا مع البنك التجاري الدولي تمنح حلولاً وإمكانات رقمية لأصحاب الشركات الواعدة، مما يمكنّهم من وضع بصمتهم في الاقتصاد الرقمي محلياً وعالمياً “فمن خلال تنفيذ أدوات رقمية جديدة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع خيارات الدفع المحلية والدولية وتحسينها، والتي تقع في إطار استراتيجية VISA لتسهيل حركة الأموال عالميًا”.

وقال “رشوان حمادي” رئيس قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية لبنك CIB: “نحن نتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة في تنمية مشاريع جديدة، حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا أساسيًا في مجتمعاتنا”. “فمع الحلول المتقدّمة التي طرحتها شركة “فيزا”، وكذلك مبادرات الشركاء المستقبلية، سيتمكّن عملاء البنك التجاري الدولي من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال من توسيع نطاق أعمالهم والارتقاء بها لمستويات أعلى”.

وقد دشن البنك التجاري الدولي مؤخرًا وحدة CIB Growth والذي يهدف إلى تسهيل الأعمال المصرفية للشركات الصغيرة التي تقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن 50 مليون جنيه مصري. ولكي يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، يلتزم البنك التجاري الدولي أيضًا بتنمية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز بشكل خاص على الشركات المملوكة للنساء. من خلال هذه الشراكة، سيقدّم البنك التجاري الدولي وفيزا حلولًا مبتكرة صُممت خصيصًا لرواد الأعمال من السيدات، بمساعدة أدوات وإمكانيات متقدمة من “فيزا”.