مدة ولاية رئيس البورصة في عيون خبراء سوق المال

منى عبدالبارى ـ مصطفى طلعت: أبدى مسؤولون، وخبراء، ورؤساء شركات تداول أوراق مالية، تأييدهم للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخميس الماضى بشأن التعديلات المنظمة لعمل البورصة المصرية، التى تأتى قبل أقل من شهر من انتخابات البورصة المصرية المقرر لها 22 يونيو المقبل، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعامل

منى عبدالبارى ـ مصطفى طلعت:

أبدى مسؤولون، وخبراء، ورؤساء شركات تداول أوراق مالية، تأييدهم للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخميس الماضى بشأن التعديلات المنظمة لعمل البورصة المصرية، التى تأتى قبل أقل من شهر من انتخابات البورصة المصرية المقرر لها 22 يونيو المقبل، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.

واختلفوا فيما بينهم بشأن إمكانية انتخاب رئيس البورصة بواسطة العاملين فى سوق المال، إذ فضل فريقًا منهم انتخابه بشكل مباشر، فيما أكد الفريق الآخر أنه لحدوث ذلك يجب أن تتحول البورصة لشركة مساهمة.

وأعلنت البورصة فتح باب تلق طلبات الترشح يوم 28 مايو الحالى، حتى 1 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية 19 يونيو، على أن تجرى الانتخابات فى 22 يونيو المقبل، الذى يتوافق مع الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتنتهى الدورة الحالية للمجلس نهاية يونيوالمقبل.

وشملت التعديلات: «أن تكون مدة تولى رئيس البورصة 4 أعوام، تجديدها مرة واحدة فقط، قياساً على الجهات الرقابية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى أعلى سلطة رقابية لسوق المال».

وأيضا: «حذف الحد الأقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنصوص عليه فى القرار السابق قبل التعديل بـ 25 مليون جنيه، عند اختيار المقعد الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة، المقيدة ببورصة النيل».

وقال رئيس البورصة، محمد عمران، فى بيان، إن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات يتوافق مع سياسة الدولة، فى عدم تولى المناصب العامة لفترات طويلة، ما يسمح بالتجديد والتطوير المستمر، لا سيما أن سوق المال بحاجة لذلك، بما يتسم به من سرعة فى التعاملات، التى يجب أن يقابلها التطوير المستمر.

وأشار فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إلى أن تخصيص مقعدًا للشركات الصغيرة المقيدة فى البورصة، التى يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه، يتيح لشركات مقيدة بالسوق الرئيسية، منافسة شركات بورصة النيل.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، إن التعديلات مطروحة منذ فترة طويلة، وأن القرارات الصادرة تتوافق مع قواعد الحوكمة، ويتيح الفرصة لتدوير المناصب العامة، كما أنه لن يؤثر فى أداء البورصة، لا سيما وأن فترة 4 أعوام كافية ومعقولة .

وبشأن إمكانية انتخاب رئيس البورصة، قال سامى لـ»المال»، إنه متاح فقط حال تحولها إلى شركة مساهمة مملوكة لأعضاء، يحق لهم انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أن إجراء تعيين رئيس البورصة الجارى حاليا جيد، وفعال.

وعن التعديل المتعلق بتعديل ضوابط اختيار المقعد الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، قال سامى إنه يحل إشكالية القرار السابق الصادر، الذى أدى إلى أن يصبح المقعد شاغرًا لفترة تجاوزت العامين.

جدير بالذكر، أن مقعد الشركات الصغيرة بالمجلس الحالى للبورصة ما زال شاغرًا منذ 3 أعوام بعد استبعاد محمد سعيد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات المالية، الذى فاز بالمنصب، بعد زيادة رأسمال شركته من 20 مليونًا إلى 50 مليون جنيه عام 2015.

وعن تبعات تجديد فترة الأعوام الأربعة لرئيس البورصة، لفترة جديدة، وتداعيات ذلك على عدم إتاحة الفرصة لكفاءات جديدة لفترات طويلة، قال شريف إنه النظام المتبع فى عدد من الهيئات بالدولة، كهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وليس أمرا جديدا.

وقال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون» المالية القابضة، ورئيس البورصة الأسبق، إن التعديلات الجديدة تتوافق مع احتياجات السوق فى الوقت الحالى، موضحاً أن فترة 4 أعوام كافية إلى حد ما، لرئيس البورصة لتنفيذ خططته المستقبلية.

وأضاف أن التجديد المستمر من سمات الإدارات الناجحة، فى القطاعات، لا سيما سوق المال، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة فى مجملها إجراءات تنظيمية، تضيف إلى شكل الإدارة الحالى للبورصة، ولا تؤثر على حركة السوق أو التداولات.

وأشار رئيس مجلس إدارة «بلتون» إلى أن تعديل ضوابط اختيار المقعد الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وحذف الحد الأقصى لرأس المال الشركة، يعد أمر «منطقي»، قائلاً: «ليس من المنطقى أن يشترط انتخاب عضو مجلس إدارة بسبب حد أقصى، أو أقل لرأسمال الشركة التى يمثلها، وإزالة هذا الشرط يفتح الباب لدخول عدد أكبر من المرشحين لتمثيل هذا القطاع المهم».

وتساءل «الترجمان» لماذا لم تتضمن تعديلات قانون سوق المال أن يكون رئيس البورصة عن طريق الإنتخاب؟ مثلما تضمنتها التعديلات من تدشين اتحاد يخص العاملين بالسوق، وغيرها من التعديلات، التى تضمنها القانون المرسل إلى مجلس الدولة لصياغته قانونيًا تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأضاف أن أسواق المال بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، لا تأخذ بنظام الانتخابات فى البورصة، رغم تطبيقه فى أسواق المال العالمية الكبرى، موضحاً أن تحول النظام إلى اختيار رئيس البورصة عن طريق الانتخاب يحتاج إلى تحويل الإطار التنظيمى للبورصة، إلى شكل شركة مساهمة، كما هو معمول به فى الخارج.

وقال هانى توفيق، العضو المنتدب لشركة ««أكيومن- بى بى أى»، لإدارة صناديق الاستثمار، إن القرار جيد ومنطقى، وإن فترة 4 أعوام، تجدد لمرة واحدة فقط، فترة كافية لمنح رئيس البورصة فرصة لإثبات كفاءته، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه تفضيله لعملية اختيار رئيس البورصة بالانتخاب وليس بالتعيين.

وأشار إلى أن الانتخاب يمنح رئيس البورصة صلاحيات أكبر، ويجعل قراراته ملزمة بشكل أكبر لمنتخبيه، الذين كان لهم سلطة اختياره.

وأكد أنه من الضرورى تفعيل بورصة العقود الآجلة، التى تتيح مشتقات مالية تساهم فى تنشيط السوق، ومنحه زخمًا كبيرًا، لا سيما أن غالبية الأسواق حول العالم اتجهت لتطبيق بورصة العقود الآجلة، بينما لا يزال التعامل مع السوق المصرية على أنه سوق لحظية.

وقال إن الأهم من التعديل الخاص بمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو إتاحة المناخ الجيد للاستثمار، وعدم اتخاذ قرارات عنيفة ذات تبعات قوية، وغير مدروسة تؤثر سلبا على الاقتصاد.

وفى السياق ذاته، أكد محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «إتش سي»، أن رئيس البورصة يقوم بدور «المايسترو»، والمنظم للعاملين السوق، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تترقب اختيار رئيس البورصة، وتنتعش بورصاتها مع انتخاب الأشخاص ذوى الكفاءة والخبرة الكبيرة، لأنه يعطى ثقة كبيرة للسوق.

وقال إن البورصة تستهدف من رفع الحد الأقصى لمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحقيق قدر من المرونة للمتقدمين إلى العضوية، بعد غياب من يمثله منذ أعوام.

ووصف عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، القرار بـ»المنطقي»، ويتيح الفرصة لضخ دماء جديدة بالسوق، ومنح كفاءات جديدة الفرصة لإثبات قدراتها.

وقال إنه غير واضح إذا ما كانت التعديلات ستطبق على رئيس البورصة المصرية الحالى، محمد عمران، أم على من يخلفه.

وفيما يتعلق بإمكانية انتخاب رئيس البورصة، قال إنه يتوقع حدوث ذلك مع تفعيل عملة بورصة العقود الآجلة، ليصبح هناك أكثر من بورصة، ما من شأنه تحويل البورصة الحالية إلى شركة مساهمة ينتخب رئيسها.

وبشأن التعديل المتعلق بمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال إنه مهم لتلاف تكرار الأزمة السابقة، التى أدت إلى بقاء المقعد شاغرًا، لمدة اقتربت من 3 أعوام، بسبب استبعاد العضو الممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب زيادة رأسمال شركته إلى 50 مليون جنيه.