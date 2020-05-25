«مدة غيابه لم تحدد».. أتليتكو مدريد يعلن إصابة البرتغالي جواو فيليكس

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس بقطع خفيف في الرباط الداخلي الجانبي للركبة اليسرى خلال التدريبات.

ويستعد الدوري الإسباني، للعودة للتدريبات مرة أخرى بداية من 11 يونيو المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة لاستئناف النشاط، بعد توقفه لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال أتليتكو مدريد في بيان رسمي نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «اللاعب عانى من الإصابة، وتم تأكيدها من خلال الفحوصات التي خضع لها وسينتظر مدى معرفة استجابته للعلاج المحدد وبناء عليه ستتحدد مدة غيابه».

جواو فيليكس انضم إلى أتليتكو مدريد قادما من بنفيكا في صيف 2019 بمبلغ 126 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026.