رياضة

«مدة غيابه لم تحدد».. أتليتكو مدريد يعلن إصابة البرتغالي جواو فيليكس

بعد إصابة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس بقطع خفيف في الرباط الداخلي الجانبي للركبة اليسرى خلال التدريبات
إسلام مصطفى 6:30 م, الأثنين, 25 مايو 20 6:30 م, الأثنين, 25 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس بقطع خفيف في الرباط الداخلي الجانبي للركبة اليسرى خلال التدريبات.

ويستعد الدوري الإسباني، للعودة للتدريبات مرة أخرى بداية من 11 يونيو المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة لاستئناف النشاط، بعد توقفه لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال أتليتكو مدريد في بيان رسمي نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «اللاعب عانى من الإصابة، وتم تأكيدها من خلال الفحوصات التي خضع لها وسينتظر مدى معرفة استجابته للعلاج المحدد وبناء عليه ستتحدد مدة غيابه».

جواو فيليكس انضم إلى أتليتكو مدريد قادما من بنفيكا في صيف 2019 بمبلغ 126 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

أتليتكو مدريد يُسقط ليفربول بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

إسلام مصطفى 11:48 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

كيف يتعامل أتليتكو مدريد مع التفاوض على جيمس رودريجيز؟

إسلام مصطفى 3:35 م, السبت, 10 أغسطس 19

7 أرقام تحققت بانتصار برشلونة على أتليتكو مدريد

إسلام مصطفى 6:06 ص, الأحد, 7 أبريل 19

3 أسباب تدفع برشلونة للابتعاد عن صفقة جريزمان

إسلام مصطفى 6:49 م, الأثنين, 18 مارس 19

في ليلة توهج رونالدو والسيتي.. أبرز أرقام ليلة دوري الأبطال المثيرة

إسلام مصطفى 1:52 ص, الأربعاء, 13 مارس 19