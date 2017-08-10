مدبولي: 8 فروع لسحب كراسات شروط سكن مصر.. الثلاثاء المقبل

بدور إبراهيم صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم البدء في سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)،

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم البدء في سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع “سكن مصر” بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15/8/2017.

وقال وزير الإسكان: سيتم استقبال الراغبين في شراء كراسات الشروط والمواصفات، ابتداء من الثلاثاء المقبل الموافق 15/8/2017، خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، بالفروع التالية: فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الأول – مجاورة 9 – عمارة 3أ، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر – 2 أول شارع عباس العقاد، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 6 أكتوبر – الحي المتميز – المجاورة الثانية – عمارة 22، 23، وفرع بنك التعمير والإسكان بالهرم – عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – الجيزة، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر – المجاورة الثالثة – عمارة 18 بجوار جهاز مدينة بدر، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور – ك25 طريق مصر الإسماعيلية – سوق جملة العبور – مجمع البنوك، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة – الحي الأول – المجاورة الأولى – عمارة 14، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة – عمارة 33 – المجاورة الثانية – شرق النيل.

وأضاف مدبولى: سيتم استقبال الراغبين في الحجز ابتداء من 10/9/2017 وحتى 5/10/2017 لتقديم استمارة الحجز بعد استيفائها، وسداد مبلغ جدية الحجز، لدي جميع فروع البنك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً.