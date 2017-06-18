مدبولي: 5 مشروعات خدمية في 4 محافظات بـ182.8 مليون

بدور إبراهيم:أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزى للتعمير، يقوم حاليا بإنهاء تنفيذ 5 مشروعات خدمية بتكلفة 182.8 مليون جنيه، فى 4 محافظات، ضمن خطة العام المالى الحالى ( 2016 – 2017)، بعدما تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا فى 12 محافظة ضمن العا

بدور إبراهيم: أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزى للتعمير، يقوم حاليا بإنهاء تنفيذ 5 مشروعات خدمية بتكلفة 182.8 مليون جنيه، فى 4 محافظات، ضمن خطة العام المالى الحالى ( 2016 – 2017)، بعدما تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا فى 12 محافظة ضمن العام المالى الحالى أيضا.



وقال اللواء محمد ناصر، إن أهم المشروعات الجارى تنفيذها، حاليا هى إنشاء ورصف الطرق الداخلية بمدينة دهب (مرحلة ثالثة) بطول 16 كيلومترا، بتكلفة 44,8 مليون جنيه، لدعم النهضة السياحية بالمدينة وتسهيل الحركة المرورية، وإزدواج مدخل مدينة طور سيناء، وتأهيل بعض الطرق الداخلية بتكلفة 25 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه جار الانتهاء من مشروع تنمية متكاملة بمحافظة قنا، ويشتمل على إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة مركزية للإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان ومزرعة على مساحة 20 فدانا بتكلفة 65 مليون جنيه، والإنتهاء من مشروع تنمية متكاملة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ويشتمل على مزرعة نموذجية على مساحة 100 فدان لزراعة الفواكه والنخيل والخضراوات شاملة إقامة 165 صوبة زراعية بتكلفة 32 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 3 عمارات أولى بالرعاية، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة 16 مليون جنيه لتوفير السكن الملائم للحالات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة.