مدبولي: 44 ألف حاجز لـ30 ألف قطعة أرض بنظام القرعة

بدور إبراهيمقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم غلق باب الحجز لـ30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعي – متميز – أكثر تميزًا)، طرحتها الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات

بدور إبراهيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم غلق باب الحجز لـ30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعي – متميز – أكثر تميزًا)، طرحتها الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وذلك يوم الأحد 22/7/2018.

وأوضح “مدبولي”، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين للحجز بلغ 44234 مواطنًا، منهم 29547 تقدموا لحجز أراضى الإسكان الاجتماعي، و9981 تقدموا لحجز أراضي الإسكان المتميز، و4706 تقدموا لحجز أراضى الإسكان الأكثر تميزًا، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى فرز ومراجعة مستندات الحجز، وعقب الانتهاء سيتم تحديد مواعيد إجراء القرعة.