مدبولي: 28 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي في مدينة العبور

بدور إبراهيم: أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة التي يجري تنفيذها بمدينة العبور، قائلاً: في مشروع الإسكان الاجتماعي، يوجد 28024 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 2968 وحدة منها، ويجري تنفيذ 25056 وحدة أ

بدور إبراهيم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة التي يجري تنفيذها بمدينة العبور، قائلاً: في مشروع الإسكان الاجتماعي، يوجد 28024 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 2968 وحدة منها، ويجري تنفيذ 25056 وحدة أخري، إضافة إلى الخدمات المختلفة التى يحتاجها سكان هذه الوحدات، وذلك على هامش زيارته اليوم لمدينة العبور، للمشاركة فى افتتاح مستشفى جامعة عين شمس التخصصي.

وقال الوزير إنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وبعضها في مراحل الانتهاء، ومنها: مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بمنطقة التبة، لخدمة 35 ألف نسمة، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بمنطقة بالحي السادس، بتكلفة 10 ملايين جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة، ومشروع تدعيم شبكة الصرف الصحي بالامتداد الشمالي والمنطقة الصناعية، بتكلفة 5.7 مليون جنيه، وأعمال مرافق الإسكان المتوسط (مياه – صرف – طرق – رى) بالمنطقة الترفيهية، بتكلفة 18.45 مليون جنيه.



وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: في مجال الكهرباء والتليفونات، يجري تنفيذ عدد من المشروعات معظمها في مراحل الانتهاء، وتشمل: شبكة كهرباء مركز المدينة، وشبكة كهرباء الإسكان القومى بالترفيهية والاسكان العائلى 8، وشبكة كهرباء الصناعية ب و ج، وشبكة كهرباء الإسكان القومى بالحى الثامن، وشبكة كهرباء الحى الرابع وامتداده، وتغذية منطقة الأراضى بجوار جمعية عرابى، وشبكة كهرباء مركز الحى الخامس، وشبكة كهرباء مركز الحى السادس، والتغذية الرئيسية للإسكان المتوسط، وأعمال التغذية الكهربائية النمطية لموزعات العبور مرحلة 2، وشبكة تليفونات الإسكان المتوسط 89 عمارة، وشبكة تليفونات الإسكان الاجتماعى 12 عمارة، والتغذية الرئيسية وأعمال الشبكة الفرعية بقطع أراضى الفيلات، وشبكة تليفونات الإسكان الاجتماعى 24 عمارة.



وأشار عمران إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية، فقد تم الانتهاء من مركز طبي بالحى الثانى محلية 2، ويجري إنهاء وتنفيذ: مدرسة تعليم اساسى بامتداد الشباب 70م، ومدرسة تجريبية بمركز الحى الرابع، ومدرسة تجريبية بمركز المدينة، وحضانتين بالإسكان الاجتماعى 2600 فدان، ومركز طبى بمركز خدمات العائلى 7، ومركز طبى بالحى الثانى محلية 34، ومركزين طبيين بالإسكان الاجتماعى 2600 فدان، ووحدة إسعاف بمدخل المنطقة الصناعية أ، و3 ملاعب مفتوحة بالأحياء (الأول والترفيهى والسادس)، ومركز شباب بالحى الثالث، وقسم شرطة بالحى التاسع، وسوق اليوم الواحد بمركز الحى الأول، وموقف سيارات أجرة بإسكان الشباب 70م، وموقف الأتوبيس الاقليمى بالمنطقة الترفيهية، و13 مركزاً تجارية بالإسكان الاجتماعى 2600 فدان.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق بالمدينة، فتم الانتهاء من أعمال الأسفلت لزوم الطبقة السطحية بإسكان الشباب والمستقبل (مرحلة أولى)، وأعمال الأسفلت لزوم الطبقة السطحية للحي الثاني (مرحلة أولى)، وأعمال الأسفلت لزوم الطبقة السطحية للحي الأول (مرحلة أولى)، واستكمال طرق 79 قطعة بين ح1،ح5 وبعض الطرق، بينما يجري إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات، ومنها: أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملا التنسيق والتطوير الحضارى بين العمارات ح1 ( محلية 12،8) مرحلة ثانية، وأعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملا التنسيق والتطوير الحضارى ح2 مرحلة ثانية (محلية 2،1)، وأعمال رفع كفاءة الطرق والارصفة شاملا التنسيق والتطوير الحضارى بإسكان الشباب والمستقبل المرحلة الثانية.

إضافة إلى أعمال رفع كفاءة أرصفة العمارات وتنسيق الموقع شامل الطبقة السطحية لطرق الحى الأول محلية 5 مرحلة 3، وأعمال رفع كفاءة أرصفة العمارات وتنسيق الموقع شامل الطبقة السطحية لطرق الحى الثانى محلية 34 مرحلة 3، وأعمال تنسيق الموقع بالإسكان المتوسط بالمنطقة الترفيهية، وإنشاء 2 كوبرى علوى للمشاه على الطريق الرئيسي للمدينة، وإنشاء نفقين أمام الحى السابع وجامعة عين شمس، ورفع كفاءة الطرق وتنسيق الحى السابع، وأعمال الصيانة الدورية للطرق بالمدينة، ورفع كفاءة و تطوير الطريق الدائري الرابط بين الحيين السادس والسابع وربطه بالطريق الرئيسى للمدينة، وتطوير محور العبور وتقاطعاته من ميدان أحمد عرابى حتى النفق، وتنسيق موقع وجزر حى الفيلات بالترفيهية، وأعمال شبكة الطرق (الاعمال الترابية) بمنطقة 2600 فدان.