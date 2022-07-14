مدبولي : 20 مليار جنيه نتحملها زيادة لدعم الخبز وحريصون على استمراره

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار دعم الحكومة سعر رغيف الخبز، وذلك في تصريحات تليفزيونية منذ قليل تعليقًا على قرارات تحريك أسعار البنزين والسولار.

وقال مدبولي إن مصر تستهلك يوميًّا 270 مليون رغيف خبز، بمعدل 100 مليار رغيف خبز في السنة، وتكلفة الرغيف قبل زيادة أسعار القمح عالميًّا 60 قرشًا، والدولة تبيعه بـ5 قروش، وتكلفته اليوم زادت إلى 80 قرشًا، وما زالت الدولة مُساندة لدعم الرغيف.

وأضاف رئيس الوزراء أن الـ20 قرش الفرق في تكلفة سعر رغيف الخبز يحمّل الدولة 20 مليار جنيه إضافية على دعم الخبز، ورغم ذلك الدولة حريصة على تحمل هذا الفرق.