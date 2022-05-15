مدبولي : 12 تريليون دولار خسائر العالم من الأزمة الاقتصادية ونتحدث كما لو أن سببها محلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، المؤتمر العالمي الذي كلف به رئيس الجمهورية حول خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس الوزراء ان هناك نقاشات وانتقادات كما لو كان ما يحدث في مصر مشكلة محلية وليست عالمية بالأساس.

وحول ما يحدث عالميا قال إن هناك خسائر بـ12 تريليون دولار من الناتج العالمي بسبب الأزمة وهو يعادل 5 أمثال الناتج المحلي لقارة أفريقيا و6دول آسيوية من النمور.

وبدأت توقعات المؤسسات الدولية لمؤشرات النمو العالمي تتراجع.

وقال مدبولي إن الأزمة العالمية حاليا تعد أسوأ أزمة يمر بها العالم منذ عشرينات القرن الماضي.

وعقد المؤتمر بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة.