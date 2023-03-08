مدبولي : 100 مليار جنيه زيادة في تكلفة دعم الخبز والسلع التموينية والبترولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة ما زالت تتحمل العبء الأكبر من آثار الأزمة العالمية لتوفير السلع خاصة بالقمح والسلع التموينية، وقال مثال على ذلك أن هذا العام سيكون هناك عبء إضافي السلع التموينية والخبز يبلغ 54 مليار جنيه إضافة لتكلفة الدعم القائمة.

وقال إنه أيضا سيكون هناك دعم إضافي للسولار وأسطوانة البوتاجاز تقريبا 45 مليار جنيه بما يعني 100 مليار جنيه للاثنين.

رئيس الوزراء قال ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس خلال زيارته المنيا تبلغ 150 مليار جنيه سنويا ولأنها ستبدأ أول أبريل فسيضاف 3 شهور لتصبح التكلفة 190 مليار جنيه.