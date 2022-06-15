مدبولي: 10 مليارات جنيه تكلفة تأجيل زيادات الكهرباء.. و23 مليارًا لارتفاعات القمح

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، اليوم الأربعاء إن تكلفة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء المقررة في يوليو سوف تحمل الدولة 10 مليارات جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء أن تكلفة زيادة سعر القمح على الموازنة العامة محليا وعالميا بلغت 23 مليار جنيه، إضافة إلى 850 مليون دولار زيادة في تكلفة الزيوت.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال ذلك في مؤتمر صحفي منذ قليل حيث أعلن أن الحكومة قررت في اجتماعها اليوم، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء التي كان من المقرر تطبيقها مطلع يوليو المقبل، لمدة 6 أشهر تقديرا للأعباء الموجودة والمرور بأزمة عالمية غير مسبوقة، والقرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء إنه تقرر تأجيل تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور وحتى نهاية 2022، وأنه سيتم المتابعة مع الوقت تطورات الأزمة الراهنة؛ نتيجة توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر، وأخذت على عاتقها أي زيادات في الخدمات الأساسية التي تهم المواطن، وتحاول أن تستوعب العبء الأكبر، حتى يكون العبء الأقل على المواطن.