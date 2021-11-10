مدبولي يُضفي صفة المنفعة العامة على مشروع تطوير محور التعمير بالإسكندرية (مستند)

قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إضفاء صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة وتطوير محور التعمير بمحافظة الإسكندرية بطول 35 كم والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار في عددها رقم 41 مكرر (هـ) مؤخرا، والذي حمل رقم 2664 لسنة 2021، بأنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير محور التعمير بطول 35 كم في نطاق محافظة الإسكندرية.

وأفادت المادة الثانية بالقرار بأن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية التي قدمتها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعرواي، فقد تم تقديم إلتماس من قبل الممثل القانوني للمُلاك الظاهرين بأن يكون التعويض تعويضاً عينياً وفقاً للمادة 6 من القانون رق 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وأشارت المذكرة إلى أن مشروع توسعة وتطوير محور التعمير يحقق منفعة عامة لأهالي المحافظة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة والاستيلاء على الأراضي اللازمة له بطريق التنفيذ المباشر.

ويمتد المحور بطول ٣٥ كم في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير – المطار، وشملت عملية التطوير إنشاء طريق خدمة على الجانبين بواقع ٣ حارات لكل اتجاه (المرحلة الأولى بطول ١٤ كم) في المسافة من الذراع البحري حتى محور ٥٤ لخدمة حركة الشاحنات إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، في حين أن سرعة المحور التصميمية 120 کم/س.

ويُعد أبرز محاور التطوير التي يشملها المشروع، أن إجمالي مسطحات الكباري في المرحلة الجارية من المشروع حوالي 320 ألف متر مسطح، بينما تصل أطوال الكباري في المرحلة الجارية للمحور حوالي 18 کم، وتتضمن الأعمال الهيدروليكية بالمحور 22 بربخا بطول ٤٥٠٠ متر طولي .

ومن المُخطط وفقاً للمشروع القائم، إقامة ٧٥٥ عمود إنارة كاشفة لإضاءة المحور، وسيتم زراعة ٢٠٠٠ نخلة، و٢٦٠٠ شجرة زيتون، في الجزيرة الوسطى، والمساحات المتوفرة حول المحور، في حين أن أعمال التطوير تشمل تطهير المصارف ومياه الملاحات وخطوط البترول، حيث تم حفر أنفاق ومد مواسير لنقل المياه من الجهة البحرية إلى القبلية من بحيرة مريوط، وتمت إزالة طبقات الأملاح بهدف تهيئة الطريق ليصبح مطابقا للمواصفات العالمية.