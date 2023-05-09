مدبولي يوجه بسرعة إنهاء اتفاقات شركات «قطاع الأعمال العام» المخطط طرحها في البورصة 

اجتمع، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

تم، خلال الاجتماع، مراجعة الموقف التفصيلي لطرح حصص بعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث وجّه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بهذه الشركات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة سعي الدولة بخطوات جادة من أجل تمكين القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وتناول الاجتماع أيضًا موقف عدد من المشروعات التابعة للوزارة، ومنها أداء قطاع الصناعات المعدنية الذي يوضح الخطوات التي تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية، وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأداء قطاع التشييد والبناء، في إطار الحرص على إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وتطرّق الاجتماع أيضًا إلى متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، استعدادًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة،

حيث تشهد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى افتتاح أول مصنع ضمن خطة التطوير، والتي تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة في جميع المحافظات.

إلى جانب أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه من بنود الخطة الطموح لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد، والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للمنافسة في الأسواق الخارجية،

بالإضافة إلى أداء قطاع الصناعات الكيماوية وما تم إنجازه على صعيد التوسع في إقامة صناعات تحويلية جديدة، وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات؛ خاصة الأسمدة والتعدين، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج.

واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، موقف خطوات التعاون وسبل الشراكة مع مجموعة “هندوجا” الهندية في مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل الركاب، والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.

ولفت الوزير إلى أن الشركة الهندية تُعدّ ثالث أكبر مصنع للمركبات الكهربائية في العالم، وتهتمّ بالتعاون والعمل مع شركة النصر بمجال تصنيع المركبات التجارية الكهربائية، للاستفادة من مزايا السوق المحلية المصرية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المنتج، إلى جانب فرص التصدير في ضوء ما تتمتع به مصر من علاقات تجارية متميزة مع محيطها الإقليمي.