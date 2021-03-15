اقتصاد وأسواق

مدبولي يوجه بالإسراع بالتعاقد المركزي على احتياجات مشروعات «حياة كريمة» من المصنعين المحليين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور…

صفية حمدي 8:58 م, الأثنين, 15 مارس 21 8:58 م, الأثنين, 15 مارس 21

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج زكي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي سيتم تنفيذها في القرى المستهدفة من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية تعدُ أحد المشروعات الهامة التي ينتظرها أبناء تلك القرى حيث تساهم في النهوض بالخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة الحياة.

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وقال أن مشروعات الصرف الصحي على وجه الخصوص تمثل مطلباً مهماً لسكان القرى، ولها آثار إيجابية كثيرة على النواحي الصحية والبيئية.

وعرض وزير الاسكان في الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فيما يخص الـ 24 مركزاً داخل نطاق عمل الوزارة، التي تتضمن استكمال مشروعات أو تنفيذ تدخلات مقترحة في مشروعات أخرى.

وأوضح أن تلك المشروعات تغطي 704 قرى مستهدفة على مستوى الجمهورية، تشهد تصميم وتنفيذ نحو 243 مشروعاً، والتعاقد والإسناد لنحو 133 مشروعاً، وتوفير الأراضي لعدد آخر من المشروعات.

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وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أيضا نماذج لتصميمات واستخدامات عدد من المنشآت الخدمية التي ستقام في القرى المستهدفة، وعلى رأسها مركز الخدمات المجمع باسم “تحيا مصر”، ليقدم كل مركز 8 خدمات، تبدأ بمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ثم البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، والتموين، والوحدة المحلية، والتضامن الإجتماعي، والمجلس المحلي.

وعرض نموذج مركز شباب، سيتضمن 2 ملعب رياضي ومبنى للأنشطة الرياضية ومبنى إجتماعي، يضم حضانة ومنطقة لعب أطفال، وعدداً من اللعبات ، ومكتبة.

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وفي نهاية الإجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بالتعاقد المركزي على الاحتياجات المطلوبة بهذه المشروعات من المصنعين المحليين، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يوفر الشراء المركزي تخفيضاً في الأسعار، وبما يخدم المشروع بوجه عام.

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بقلم صفية حمدي

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