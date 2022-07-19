مدبولي يوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية في القاهرة الكبرى

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحصر كل الأراضي المملوكة لجهات الدولة داخل القاهرة حتى يتم البدء في البناء عليها، فضلا عن البدء في الإخلاء للمناطق غير المخططة، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في بناء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وفي إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة، وذلك بحضور اللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وأكد رئيس الوزراء نجاح الدولة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتسكين أهالينا في مناطق سكنية حضارية مخططة ولائقة، مضيفاً أننا سنستمر وفقاً لتوجيهات الرئيس في تطوير المناطق غير المخططة.

واستعرض الاجتماع استراتيجية تطوير المناطق غير المخططة بإقليم القاهرة الكبرى، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية على مرحلتين.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول عرض المناطق غير المخططة وتقدير عدد الوحدات بكل منطقة، وذلك في محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وكذا عرض حصر الأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان بديل العشوائيات في المحافظات الثلاث.