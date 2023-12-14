مدبولي يوجه بإزالة أي عوائق بيروقراطية أمام شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس، بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات، سواء الأراضي أو الرُخص أو غيرها وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر سوقٌ كبيرة ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع فيها سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول.

وأكد مدبولي خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف توطين الصناعات الطبية، أن هذا الاجتماع جاء بهدف مُتابعة خطوات توطين الصناعات الطبية في مصر في ضوء التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات بوجه عام وخاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مطالبا بأهمية إعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حالياً من منتجات ومستلزمات طبية، ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محلياً على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية، وكذا الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية.

حضر الاجتماع وزيرا الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، ومسئولو الوزارات المعنية.