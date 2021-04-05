مدبولي يوجه المحافظين بتطبيق قرارات «كورونا» والتزام المحال بالمواعيد الجديدة 17 إبريل

انعقد اليوم اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وبحضور اللواء محمود شعراوي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهله رئيس الوزراء بتقديم بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على الجميع بالخير والأمن والسلام.

مدبولي وجه باستمرار التأكد من موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بهذه المناسبة باستمرار المتابعة والمرور الميداني للتأكد من موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وخاصة اللحوم الحمراء، والدواجن، مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع، والتشديد على أعمال الرقابة على السلع الغذائية بشكل عام وعلى الخبز بشكل خاص، فضلاً عن ضمان سيولة حركة المرور وعدم وجود تكدس مروري في ساعات الذروة.

وقال إن افتتاح معرض أهلاً رمضان لعام 2021 يأتي في إطار حرص الدولة على توافر السلع بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم.

وأوضح أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة واسعة من الشركات لعرض كافة السلع الرمضانية والأساسية، بتخفيضات كبيرة، إلى جانب حوالي 20 سلسلة تجارية كبرى، بجانب 24 قافلة، بإجمالي عدد 240 سيارة ستتحرك لتصل بالسلع إلى القرى والنجوع.

ووجه بضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة.

مدبولي يوجه بعدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية

وعلى جانب آخر، شدد رئيس الوزراء ، خلال اجتماعه بالمحافظين، على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، وفي مقدمتها تنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، الخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم.

وأبرزها عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وفي إطار الإجراءات الوقائية المقررة، مع أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة متابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت المشار إليها بعاليه اعتباراً من 17 إبريل 2021، وذلك مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، ونسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت، بالإضافة إلى التأكد من التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة نسب الإصابة بالمرض خلال الفترة القادمة.

مدبولي يوجه بالتشديد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات

وشدد رئيس الوزراء على أهمية قيام المحافظين بالتشديد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات، وتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية، ومضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المخصصة، وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فورى.

إضافة إلى التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة فيما يتعلق بتقديم النرجيلة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.