«مدبولي» يواصل جولته فى القليوبية بقرية نوى.. والأهالى يطلبون منه نقل تحياتهم للرئيس السيسي

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه جولتهم التفقدية، التى بدأت صباح اليوم، بالمشروعات التى يجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتفقد قرية نوى، وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من المشروعات الخدمية.

وخلال جولته فى قرية نوى، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروعات الجارى تنفيذها بالقرية، والتى تشمل إنشاء مجمع الخدمات للمواطنين، ومجمع للخدمات الزراعية، فضلا عن تدعيم شبكات الصرف الصحي، والطرق والكهرباء، وغيرها.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى ومعدلات الأداء بالمشروعات الجارى تنفيذها بالقرية، قال وزير الإسكان إنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية نوى، حيث تمت مراعاة تنفيذه بما يتفق مع النموذج المصمم، ويتكون المجمع من دور أرضى ودورين علويين، ويضم مركزا للتكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، بجانب وحدة محلية، ومجلس محلي.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن المجمع يقام على مساحة 530م2، ويتكون من دورين أرضى وأول، وفقاً للتصميمات المتوافق عليها فى هذا الشأن بما يلبى احتياجات ومتطلبات أهالى القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعمال إنشاء مركز شباب قرية نوى، الذى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واستمع إلى شرح من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير حول ما تم تنفيذه من أعمال ونسب ومعدلات إنجازه.

حيث تمت الإشارة إلى أن مركز شباب نوى يتم إقامته على مسطح عام يصل إلى 2000م2، ويحتوى على مبنى الأنشطة التى يتكون من أرضى ودور أول على مساحة 325 م2، ويضم عددا من صالات الأنشطة الرياضية، والمكتبة، كما يحتوى المركز على ملعبى خماسي، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى نحو 45%.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال مشروع شبكات انحدار صرف صحى بقرية نوى، مركز شبين القناطر، حيث استمع إلى شرح من المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، الذى أشار إلى أنه يتم تنفيذ أعمال المشروع بإجمالى أطوال تتجاوز 27 ألف متر طولي، بحجم تكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 43 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستفيد من الخدمة حوالى 60 ألف نسمة بالقرية والقرى المجاورة.

كما تفقد رئيس الوزراء عدداً من المنازل المستحقة لـ “سكن كريم” بقرية نوى، وأجرى حوارا مع عدد من أهالى القرية، للاطمئنان على سير عمل المشروعات فى القرية، وخاصة ما يتعلق بمشروعات المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وأكد على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والعمل على سرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن، بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات بكافة المناطق المستهدفة خلال هذه المرحلة.

ومن جانبهم، أعرب عدد من أهالى قرية نوى عن سعادتهم بتواجد رئيس الوزراء على رأس وفد يضم عددا من المسئولين المعنيين لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير القرية، وطلبوا من رئيس الوزراء بنقل تحياتهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التوجيهات الخاصة بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، فى إطار مبادرة “حياة كريمة”.