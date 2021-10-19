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«مدبولي» يلتقي وزيري شئون مجلس الوزراء والسعادة بالإمارات العربية الشقيقة (صور)

وأعرب محمد القرقاوي عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تعزيز وتطوير جوائز التميز الحكومي فى مصر
صفية حمدي 11:01 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 11:01 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم، محمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء، وعهود الرومى، وزيرة السعادة، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بالتعاون القائم مع دولة الإمارات الشقيقة فى كل المجالات، لا سيما فيما يخص جائزة مصر للتميز الحكومي، والتى أسهمت فى تعزيز روح المنافسة الشريفة والابتكار والتطوير فى الجهاز الحكومى، وتكريس قيم مكافأة المُجدين والمتميزين وأصحاب الكفاءات، وفق معايير موضوعية تتوافق مع المقاييس العالمية.

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وأعرب محمد القرقاوي عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تعزيز وتطوير جوائز التميز الحكومي فى مصر.

وأشاد الوزير الإماراتى بما شاهده فى مصر من طفرة تنموية ومعمارية، وقال إنه يلحظ هذا التغيير المتسارع فى كل زيارة يجريها إلى مصر، وخلال السنوات الخمس الأخيرة حدثت طفرة فى مختلف المجالات.

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وفى ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن جائزة التميز الحكومى التى تم إطلاقها فى ٢٠١٨ أسهمت فى تحفيز روح التميز والتنافس على تحسين الأداء فى الجهاز الإدارى، وأثنت فى هذا الصدد على التعاون المثمر مع الأشقاء فى دولة الإمارات فى تطوير وتوسيع مجالات منح الجائزة.

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بقلم صفية حمدي

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