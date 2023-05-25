مدبولي يلتقي رئيس مجموعة «الغرير» الإماراتية ويؤكد دعم مشروعهم للسكر غرب المنيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، رجل الأعمال الإماراتي المهندس/ جمال الغُرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وذلك بحضور الدكتور كامل عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والسيدة/ مي عصفور، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال القابضة.

مدبولي: حريصون على إنجاح مشروع الشركة بمنطقة غرب غرب المنيا ونتطلع لمساهمته في سد فجوة استيراد السكر

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب، والتأكيد على أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب غرب المنيا، خاصة مع حجم الخبرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال.

وأعرب عن سعادته بقرب موعد التشغيل التجريبي لمصنع السكر.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه يتابع بشكل شخصي هذا المشروع الواعد، والحكومة حريصة على إنجاحه، حيث تتطلع لمساهمة ذلك المشروع في سد فجوة استيراد السكر، مؤكداً: “ستجدون منا كل الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف”.

الغُرير: توارثنا حُب مصر جيلاً بعد جيل.. وجئت إلى مصر للمساهمة في جهود التنمية في هذا البلد الشقيق

ومن جانبه، تقدم السيد جمال الغُرير بخالص شكره إلى رئيس الوزراء على حرصه على مقابلته ووفد الشركة، وقال: “لقد توارثنا حُب مصر جيلاً بعد جيل.. وجئت إلى مصر من أجل المساهمة في جهود التنمية في هذا البلد الشقيق، لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعاً”.

وأكد الغُرير أن المصنع من المنتظر أن يبدأ إنتاجه من السكر خلال اليومين القادمين.

واستعرض مراحل المشروع وخططه المستقبلية المتمثلة في استصلاح ما تبقى من الأراضي التي تم تخصيصها للشركة، لكي تدخل تدريجياً ضمن الأراضي المزروعة بالمشروع.