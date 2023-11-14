مدبولي يلتقي رئيس «السعودي الألماني الصحية» ويعلن دعم الحكومة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات بمصر

التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “السعودي الألماني الصحية”، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان. وفي مستهلّ الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة الدائم باستثمارات المجموعة في مصر، لافتًا إلى أنه سبق أن أكد، خلال افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، أكتوبر الماضي، دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات وليس مستشفى واحدا في مصر.

وقال مدبولي إن ترحيب الحكومة باستثمارات القطاع الخاص يتسق مع نهجها، خلال الفترة الأخيرة، لتمكين هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه حضر جلسة مع وزير الصحة، خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، وناقشت “خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة”، وتم خلالها تأكيد هذا التوجه.

ونوّه بأنهم أكدوا الاستعداد لبناء المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص للتشغيل، ولا سيما لمؤسسات خاصة تتمتع بسُمعة جيدة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه بدأ تنفيذه بالفعل.

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تقع على أجندة أولوياتهم، ومنها قطاع الصحة، موجهًا وزير الصحة بإعداد تلك المُحفزات ودراستها.

من جانبه، شرح وزير الصحة المُحفزات التي تمنحها الدول المجاورة للاستثمار في مجال الصحة من جانب القطاع الخاص، وما تعتزم مصر تقديمه للقطاع الخاص من مُحفزات، وفقًا لرؤية الدولة لتحسين الخدمات في هذا القطاع الحيوي.

وتقدَّم المهندس صبحي بترجي بالشكر على دعم الحكومة المُستمر لمشروعات القطاع الخاص، ولا سيما في مجال الخدمات الصحية، مؤكدًا أن مصر أمامها مستقبل كبير، لذا تحرص المجموعة على الاستثمار بها، وستعمل على بناء وتشغيل مستشفى جديد بمحافظة الجيزة.

واقترح بعض المُحفزات التي يمكن أن تطرحها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع من مستثمري القطاع الخاص، خاصة أن مصر تحظى بمقومات كبيرة للنمو في القطاع الصحي، وأولها الموارد البشرية المُتميزة.

وقال إن مصر بلد الطب، وأنها مؤهلة لتكون في مقدمة دول العالم بالسياحة العلاجية على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن تلك المحفزات المقترحة سيكون لها أثر مهم على تحقيق الانطلاقة المنشودة للقطاع الخاص في هذا المجال.