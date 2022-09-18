مدبولي يلتقي الملك تشارلز الثالث ورئيس وزراء بريطانيا بمراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية (صور)

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث ، لرؤساء الدول والحكومات المشاركين فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية .

وخلال حفل الاستقبال، التقى رئيس الوزراء مع الملك تشارلز الثالث، حيث قدم التعازي للملك، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونقل تمنيات الرئيس السيسي للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار فى عهد الملك تشارلز الثالث.

ومن جانبه، أعرب الملك تشارلز الثالث عن شكره لمصر؛ قيادة وشعباً، على مشاعر التضامن الصادقة عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية.

وعلى هامش مشاركته في حفل الاستقبال، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا؛ وأعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق لرئيسة الحكومة البريطانية في مهمتها الجديدة.

ومن جهتها، قدمت تراس الشكر لمدبولى على مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، معربة عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر فى الفترة المقبلة.