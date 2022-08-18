مدبولي يلتقي القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.. ويؤكد: نسير بخطة محددة لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مساء اليوم حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتهنئة حسن عبدالله على توليه مسئولية البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تساهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.. بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الصادرات، مع إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكلها خطوات تستهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.

وأكد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلال اللقاء أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة.

وأكد أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.