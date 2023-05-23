مدبولي يلتقى وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى قطر، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي.

وأكد رئيس الوزراء علاقات الأخوة وأواصر التعاون التى تربط مصر وقطر، معربا عن اعتزازه بالزيارة التى أجراها للدوحة مؤخرا على رأس وفد وزاري لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والتقى خلالها بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر الشقيقة، ونقل إليه خلالها تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأعربت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية عن سعادتها بزيارة مصر للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية».

وأشادت بالتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي فى المجالات محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء استعراض ملفات التعاون بين الوزارتين المصرية والقطرية، بما يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.