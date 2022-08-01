مدبولي يكلف وزارة المالية بوضع تصور لتسوية مديونيات التشابكات الحكومية عبر مقاصات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة موقف خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات. وشارك بالحضور وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع، أن الحكومة قامت ولا تزال تقوم ببذل جهود واسعة في هذا الملف، لاستكمال خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية، حتى تستطيع الوزارات الوفاء بالتزاماتها المختلفة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وتم استعراض موقف المديونيات بين الوزارات المعنية، والإشارة إلى أن هناك لجنة مشكَّلة برئاسة وزارة المالية، لإجراء التسويات المطلوبة لهذه المديونيات، عن طريق مقاصات، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات بين الجهات المختلفة.

وكلف رئيس الوزراء وزارة المالية بوضع تصور بهذا الشأن.