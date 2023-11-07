«مدبولي» يكلف بوضع برنامج زمني لبدء تشغيل أولى مراحل الطرق السريعة بمنظومة النقل الذكي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة “آي تي إ ITS”، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مُريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والعميد أحمد صلاح، ممثلًا عن الكلية الفنية العسكرية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، فيما يتعلق بضبط العملية المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتحقيق عنصري الأمن والسلامة عبر رصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق.

وقال وزير النقل إن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن 7 طرق وهي: شبرا/ بنها الحر، والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والقاهرة/الإسماعيلية/ بورسعيد، القاهرة/ القطامية العين السخنة، والقاهرة/ السويس الصحراوي، والدائري الإقليمي، والقاهرة/ الإسكندرية الصحراوي.

وأوضح أن شركة “السويدي” -التي تنفذ المرحلة الأولى- انتهت من طريق شبرا/ بنها بنسبة 99%؛ حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرا/ بنها الحر، وتجهيز غرفتي المراقبة والتحكم الخاصة بإدارة الطريق وإدارة حركة المرور على الطريق.

وأضاف أنه تم تطوير نظام اشتراكات الشركة الوطنية الحالي إلى نظام الاشتراكات الموحد الخاص بمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ، وانتهت الشركة المنفذة من الأعمال المدنية للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بنسبة 92%، وانتهت كذلك من الأعمال المدنية في طريق القاهرة/الإسماعيلية/بورسعيد بنسبة 40%.

وفي ختام الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني لبدء تشغيل طرق المرحلة الأولى بمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، بشكل متتابع.