مدبولي يكلف بتنفيذ مرافق امتداد مدينة الشيخ زايد

بدور إبراهيم: عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا أمس الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة، بالمدن الجديدة، قبل أن يستقل الطائرة المتجهة إلى قبرص، ليمثل مصر فى اجتماعات مجلس المحافظين الخاص بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، للتفاوض على تمويل عدد من مشروعات الصرف الصحى.



وكلف مدبولى بالبدء على الفور فى تنفيذ أعمال توصيل المرافق لامتداد مدينة الشيخ زايد، والتجهيز لطرح وحدات إسكان متوسط بها، وقطع أراض على المستثمرين، مطالبا بسرعة طرح أراضى الاستثمار، بوجه عام، الجاهزة على المستثمرين، خاصة أنه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط لعدد كبير من الأراضى الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة.



واستعرض الوزير الموقف التنفيذى لأعمال تطوير المحاور المرورية والطرق بمدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، حيث شدد على ضرورة تكثيف العمل، والالتزام بالتوقيتات الزمنية، وأى شركة مقاولات تتقاعس يتم إسناد الأعمال لشركة غيرها، قائلا: “مفيش وقت نضيعه، لازم يفهموا كدة، خاصة أننا ندفع كل مستحقاتهم”، مشيرا إلى أن هناك 10 طرق ومحاور مرورية، سيتم البدء فى رفع كفاءتها قريباً فى القاهرة الجديدة، سيكون لها أثر كبير فى سيولة الحركة المرورية، إضافة إلى ما يتم من أعمال تطوير بمدخل مدينة العبور، والمحاور المهمة التى يتم تطويرها بمدينة 6 أكتوبر، مثل محور دهشور، وميدان جهينة، وخلافه.



وأوضح الوزير أن هناك تعاوناً تاماً مع الهيئة الهندسية، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، وفى هذا الإطار، ستتولى الهيئة الهندسية تنفيذ 3 طرق مهمة وحيوية بمدينة العبور الجديدة، وتتولى حالياً أعمال الرفع المساحى، والتصميم لهذه الطرق، تمهيداً لبدء التنفيذ على الفور، كما سيتم التنسيق أيضاً لتنفيذ عدد من المشروعات بمدينة شرق بورسعيد، بخلاف وحدات الإسكان الاجتماعى، التى تتولى تنفيذها حالياً.



وكلف وزير الإسكان بالاستعداد لطرح وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، بمدينتى ناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، مع سرعة توصيل المرافق للأراضى المميزة التى يتم حجزها حالياً، والتى كلف الرئيس باستيعاب كل حاجزيها.



وتابع الوزير الموقف التنفيذى للأعمال بمدينة العلمين الجديدة، وطالب بأن تكثف شركات المقاولات معداتها وعمالها بكل المواقع، وأى شركة متأخرة فى التنفيذ تسند الأعمال لغيرها، كما كلف الوزير بسرعة البدء فى تنفيذ الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المشروعات المختلفة بالشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة.



وفى نهاية الاجتماع، طلب الدكتور مصطفى مدبولى متابعة البرامج التنفيذية للمشروعات المختلفة المنفذة بالمدن الجديدة، مع سرعة حل أى مشكلة تطرأ.

