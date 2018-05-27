مدبولي يكلف بالاهتمام بتشطيبات الإسكان الاجتماعى المجاور لابنى بيتك 6

بدور إبراهيم:كلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالاهتمام بالتشطيبات سواء الخارجية، أو الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع لوحدات الإسكان الاجتماعي، المجاورة لموقع "ابني بيتك 6" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشيرا إلى أن الموقع به

بدور إبراهيم:

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالاهتمام بالتشطيبات سواء الخارجية، أو الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع لوحدات الإسكان الاجتماعي، المجاورة لموقع “ابني بيتك 6” بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشيرا إلى أن الموقع به نحو 4300 وحدة سكنية، ويجب الاهتمام بتسليم جميع الوحدات لمستحقيها بتشطيبات جيدة، وكذا أعمال تنسيق الموقع.

وقام الوزير بجولة فى الموقع، يرافقه مسئولو الوزاة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتفقد أعمال تنفيذ حديقة تخدم السكان، وكذا أعمال الزراعة والتشجير التى تتم بالموقع، وتساءل عن موقف تنفيذ الغاز بالمنطقة، وكذا الخدمات المختلفة للسكان، فقال المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة: سبق مخاطبة مسئولي شركة الغاز لتوصيل الغاز للمنطقة، وبالفعل بدأت أعمال توصيل الغاز، وهناك متابعة مستمرة مع مسئولى الشركة، لسرعة الانتهاء من توصيل الغاز للعمارات، وبشأن الخدمات بالمنطقة، أوضح أنه تم وجار تنفيذ 68 مشروعاً خدمياً مختلفاً، لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بمنطقتي (ابني بيتك 6 – 800 فدان)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و3 حضانات، و5 وحدات صحية، و9 أسواق تجارية، و9 مساجد وكنائس، وجار تنفيذ 4 مدارس، و3 حضانات، و3 وحدات صحية، و3 أسواق تجارية، ومسجد وكنيسة، و3 ملاعب، إضافة إلى 6 مدارس، وحضانة، ووحدة صحية، وسوق تجارية، و3 مساجد وكنائس، و4 ملاعب، بينما يجري طرح تنفيذ 3 ملاعب، ومبنيين للخدمات العامة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، حدائق محور جمال عبدالناصر، حيث يتم تنفيذ مشروع تنسيق الموقع وتطوير الصورة البصرية والجمالية للمحور، واستغلالها كمنطقة ترفيهية بالمدينة.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تم تطوير الجانب الأيمن لمحور جمال عبدالناصر بمسطح يصل إلى 70 ألف م2 وبطول 2 كم ومتوسط عرض 35 م، مقسمة على 4 جزر تم تسويتها وتطهيرها من المخلفات وإعدادها للزراعة لتحسين الصورة البصرية للطريق، واستغلالها كمنطقة ترفيهية ورياضية ومتنزه للمواطنين، موضحا أن مسطحات الزراعة تصل إلى 40422 متراً مسطحاً ما بين النجيل والشجيرات، تتوسطها أنواع مختلفة من الأشجار (الفيكس، والبونسيانا، والجاكرندا، والكاسيا نيدوزا، والنخيل البلدي)، بإجمالي حوالي 400 شجرة و300 نخلة.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن هناك مسارين يتخللان المسطحات الخضراء، أحدهما للدراجات بعرض 3 أمتار وبطول 2 كم، والآخر للمشاه بعرض 3 أمتار وبطول 2 كم يتوسطه ساحات بها 12 برجولة، والعديد من أماكن الجلوس والاسترخاء، بالإضافة الي واحة نخيل بمسطح 700 م2، مُنفذة من الرخام (ترستا).

وأضاف المهندس عصام بدوي: هناك تنوع فى الساحات، ما بين المُنفذة بالخرسانة المطبوعة، والمُنفذة بالرخام، كما يوجد عدد من المشايات العرضية، التي تربط الأرصفة الخارجية بمسار المشاه الرئيسي لتحقيق سهولة الوصول، بجانب توافر العديد من مواقف الانتظار، والتي تتسع لاستقبال 200 سيارة، مؤكدا أنه تم تجهيز الموقع للاستخدام الليلي من خلال توفير أعمدة إنارة ديكورية على مسارات الدراجات والمشاه والجزر والساحات.