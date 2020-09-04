مدبولي يكلف بالاتفاق على المشروعات مع الأردن والعراق لتنفيذ نتائج القمة الثلاثية

كلف رئيس الوزراء بأن يتم تكثيف الاتصالات بين الوزراء ونظرائهم بالبلدان الثلاثة، والاتفاق على عدد من المشروعات للعمل لعرضها على القيادة السياسية في مصر والأردن والعراق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لبحث عدد من مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق، فى إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية التى استضافتها العاصمة الأردنية عمان، والتي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلاله كلف رئيس الوزراء بأن يتم تكثيف الاتصالات بين الوزراء ونظرائهم بالبلدان الثلاثة، والاتفاق على عدد من المشروعات للعمل لعرضها على القيادة السياسية في مصر والأردن والعراق.

وأكد أن هناك فرصة تاريخية تتجسد في دعم القيادة السياسية في هذه الدول لمساعي تحقيق التكامل بين الدول الثلاث، من أجل الدفع قدمًا في مجالات التعاون المشترك وتبادل الإمكانات والقدرات.

حضر الاجتماع محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، إنه تم استعراض المشروعات المقترحة كي يتم المضى قدمًا فى تنفيذها فى أسرع وقت ممكن.

وتابع أن ذلك بهدف تعزيز التعاون المُشترك بين مصر والأردن والعراق، بالقطاعات المختلفة التي تخدم أهداف التنمية في البلدان الثلاثة.

وعرض الوزراء الحاضرون في الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة في كل قطاع.

وأكد وزير الكهرباء أن إقامة خط الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة يعدّ هو أحد أبرز مشروعات التعاون المقترحة، ومقترح تنفيذه بقدرة ألف ميجاوات، ليدعم تبادل القدرة الكهربائية والاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في تلك الدول.

من جانبه أشار طارق الملا وزير البترول إلى مقترح إنشاء خط أنابيب نقل النفط الخام من العراق إلى الأردن ومصر، والذي يعزز التعاون في مجال القدرات البترولية بين البلدان الثلاثة، وتوفير احتياجات المشروعات المختلفة.

وعرَض وزير التموين عددًا من مشروعات التكامل المقترحة بين البلدان الثلاثة، ومنها التعاون فى مجال تطبيق التحول الرقمى بمنظومة دعم السلع.

وتناول وزير التربية والتعليم فرص التعاون المشترك بمجال توفير الفصول الذكية، وتدبير محتويات المكتبة الرقمية، والمنصات التعليمية المختلفة، وتطوير نظم الامتحانات الإلكترونية.

وقال وزير الزراعة إن هناك مقترحات لمجالات تعاون مختلفة تشمل الصوب الزراعية، ومشروع البذور والتقاوي، وأيضًا تجارب الحجر الزراعي، والتحول الرقمي واستخداماته في مساعدة المزارعين.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن لدى البلدان الثلاثة فرصًا للتعاون بمجالات التجارة المختلفة، وتبادل السلع، وإنشاء محطة فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية، وفرصًا للتعاون في صناعة التشييد والبناء.