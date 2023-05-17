مدبولي يكلف بإعداد حملة ترويجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت بمصر، بحضور السيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيد الوزير/ عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء/ رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والعميد/ هيثم أحمد السيد، ممثلًا عن وزارة الدفاع.

مدبولي: نستهدف تعظيم عوائد هذه الصناعة وتذليل التحديات استثمارًا للمقومات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الملفات المتصلة بقطاع سياحة اليخوت، في إطار الحرص على تعظيم عوائد هذه الصناعة، وتذليل بعض التحديات لتسريع وتيرة انطلاقها، استثمارًا للمقومات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

وشرح رئيس الوزراء ما تم من تنسيقات مُسبقة في هذا الملف، والجهود المبذولة لتيسير الإجراءات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في اتجاه صياغة إستراتيجية جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر،

وتناول عددًا من المعوقات وبحث آليات تذليلها بهدف الترويج الناجح لسياحة اليخوت في مصر تعزيزًا للجهود المبذولة في هذا الصدد.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة أسهمت في استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر،

وإصدار الكود الموحد لإنشاء وتشغيل “مرافئ” وموانئ اليخوت السياحية بمصر، بالإضافة إلى تحديث خريطة مواقع “المرافئ” الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية.

وزير النقل: النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت ساهمت منذ إطلاقها في خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بإطلاق النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية، وأدّت منذ إطلاقها وتشغيلها من 1 سبتمبر 2022 إلى تلافي معظم المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه جذب سياحة اليخوت لمصر، وعلى رأسها خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت، لتصبح بين 3 أو 6 ساعات.

ولفت إلى أنه تم تكليف فريق عمل متميز ليختص بتشغيل المنصة الإلكترونية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والتواصل مع جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات للتيسير على مُلاك اليخوت السياحية الأجنبية الوافدة للمرافئ والموانئ السياحية المصرية،

وإيجاد الحلول السريعة لأية مشكلات قد تطرأ، في إطار الحرص على جذب المزيد من سياحة اليخوت لجمهورية مصر العربية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وفى نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزارتي النقل والسياحة بإعداد حملة ترويجية لسياحة اليخوت في مصر، وما تم من جهود في الآونة الأخيرة من أجل تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات، لتوفير رحلة سياحية متميزة.