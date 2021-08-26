مدبولي يقرر اجتماعا أسبوعيا لمتابعة “حياة كريمة” ويوجه بسرعةإعطاء تطعيمات “كورونا”

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ، اليوم، في مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث يتم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي…

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ، اليوم، في مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث يتم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء.

وأشار إلى أنها استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات ، وتستهدف المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة.

ولفت في هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري؛ لضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع بوتيرة إعطاء التطعيمات المضادة لفيروس “كورونا” لجميع المنتمين لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

وأكد أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين سير العمل بهذا الشأن، وهناك توجيهات من الرئيس بضرورة الانتهاء من هذه المهمة قبل بدء العام الدراسي.