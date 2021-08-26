لايف

مدبولي يقرر اجتماعا أسبوعيا لمتابعة “حياة كريمة” ويوجه بسرعةإعطاء تطعيمات “كورونا”

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ، اليوم، في مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث يتم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي…

صفية حمدي 1:37 م, الخميس, 26 أغسطس 21 1:37 م, الخميس, 26 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ، اليوم، في مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث يتم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء.

وأشار إلى أنها استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات ، وتستهدف المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الإثنين 23-8-2021 في مصر.. حار وشبورة صباحا على الطرق

ولفت في هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري؛ لضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع بوتيرة إعطاء التطعيمات المضادة لفيروس “كورونا” لجميع المنتمين لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

اقرأ أيضا  فريق مصري ينجح في اكتشاف أقدم حوت أفريقي والأكثر شراسة بالفيوم

وأكد أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين سير العمل بهذا الشأن، وهناك توجيهات من الرئيس بضرورة الانتهاء من هذه المهمة قبل بدء العام الدراسي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

جهاد سالم 1:33 م, الخميس, 26 أغسطس 21

الحكومة: لا تأجيل لموعد بدء العام الدراسي الجديد مع الموجة الرابعة لـ«كورونا»

صفية حمدي 12:52 م, الخميس, 26 أغسطس 21

مصدر أمني ينفي نشوب حريق بقسم شرطة الشرابية

أماني عوض 2:00 ص, الخميس, 26 أغسطس 21

الصحة: تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

المال - خاص 1:34 ص, الخميس, 26 أغسطس 21

تركيا تتوقع تحسن العلاقات مع السعودية ومصر قريبا

أيمن عزام 12:26 ص, الخميس, 26 أغسطس 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 26-8-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:16 ص, الخميس, 26 أغسطس 21