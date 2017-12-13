مدبولي يفتتح الدورة الأولى من معرض نيكست موف مصر غدًا

المال - خاص يفتتح المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا معرض نيكست موف مصر، المدعوم من سيتي سكيب، غدًا. ويفتح معرض نيكست موف مصر أبوابه أمام الآلاف من المستثمرين والمشترين المحتملين لحضور فعالياته التي تستمر حتى يوم 16 من الشهر الحالى في مركز القاهرة الدولي ل

المال – خاص





يفتتح المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا معرض نيكست موف مصر، المدعوم من سيتي سكيب، غدًا.



ويفتح معرض نيكست موف مصر أبوابه أمام الآلاف من المستثمرين والمشترين المحتملين لحضور فعالياته التي تستمر حتى يوم 16 من الشهر الحالى في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.



وسيقدم هذا المعرض، الذي يركز على المستهلكين العقاريين ويستهدف أصحاب الدخل المتوسط في مصر، مشاريع سكنية جديدة وقائمة في البلاد بأسعار معقولة من قائمة العارضين التي تضم 40 شركة بارزة.



وفي هذا الإطار، قال توم رودز، مدير معرض نيكست موف مصر: “نحن متحمسون لإطلاق هذا المعرض الجديد للمستهلكين العقاريين في مصر، لأننا نؤمن بشدة بأن العارضين سيلبون مباشرةً الطلب المقدم من الراغبين في شراء المنازل. وسيقدم العارضون ما هو أكثر من مجرد وحدات سكنية؛ حيث سيقدمون منازل في مجتمعات مزدهرة في المدن القديمة والجديدة بشتى أرجاء مصر. ومن المعروف أن المشترين يبحثون في العادة عن شقق أو وحدات تاون هاوس أو فيلات في المناطق القريبة من أماكن العمل والمدارس ومتاجر التجزئة والمستشفيات، وسيزوّدهم العارضون بمجموعة متنوعة من الخيارات”.

ويشعر العارضون بالثقة بأنه قد حان الوقت المثالي للاستثمار في العقارات المصرية.

وتقول فاتن الشتري من شركة الصفوة العقارية إن السوق المصري يشهد تحولاً مدفوعًا بالفرص التي يوفرها حاليًا لمشتري المنازل، ومدفوعًا كذلك بتطوير مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وستطلق شركة الصفوة مشروع كابيتال هايتس 1، وهو استثمار عقاري بقيمة 4 مليارات جنيه مصري في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مع دفعة مقدمة 0% وأقساط تصل إلى 7 سنوات.

وتؤكد شيرين بدوي، مديرة التسويق في شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن الجزء الأكبر من النمو في المجال العقاري ينحصر في شرائح الإسكان لذوي الدخل المنخفض والدخل المتوسط بسبب النمو السكاني. وتقول إنه نتيجة لذلك، قامت شركات التطوير العقاري في القطاع السكني بتعديل إستراتيجيتها وفقًا لطلب السوق من خلال تصميم وحدات سكنية أصغر وتقديم تسهيلات سداد أطول، كما سيتضح في المعرض.

وستقدم شركة الشرقيون للتنمية العمرانية خصومات لمشتري المنازل على مجموعة متنوعة من مشاريعها، بما في ذلك هليوبوليس هيلز في مدينة العبور بالقاهرة، والبارون بلازا بالقاهرة، وفاونتن بارك في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وسيشمل المعرض أيضًا مشاريع من شركات التطوير العقاري التالية:

• ستكشف شركة عقارويب عن مشاريعها في السادس من أكتوبر، والمعادى (زهراء المعادى)، والهضبة الوسطي (أوريانا)، والشروق. وسيقدم كل مشروع خطط سداد تتراوح من 4 إلى 6 سنوات مع معدل فائدة 0%.



• ستقدم مجموعة مطوري هليوبوليس عدة مشاريع سكنية في نيكست موف مصر، من بينها الكوربة هايتس في مدينة نصر، وجولد يارد في شيراتون هليوبوليس.



• ستعرض شركة إنتجريتد سوليوشن مشروعين جديدين في القاهرة الجديدة – جيران وبي 81 – كما ستتيح للزوّار إمكانية السداد المرن مع أقساط على 8 سنوات.



• ستقدم شركة أملاك مصر ثلاثة مشاريع، من بينها ميريديا في مدينة الشروق، والذي سيأتي بدفعة أولى 20% وأقساط تصل إلى 6 سنوات، وكذلك ووتر فالي في الساحل الشمالي، والذي سيتم تقديمه بدفعة أولى 0% وأقساط على مدار 7 سنوات.